30/03/2021 a les 14:00

L'estudi Mrisk-Covid elaborat per l'Hospital Parc Taulí de Sabadell ha rebel·lat que patir un càncer colorectal predisposa a patir una infecció greu per covid-19. Dels 14.280 pacients analitzats, un 9,4% van passar la malaltia de forma greu, xifra que s'enfila fins el 21% en el cas dels 236 pacients amb càncer colorectal. L'objectiu de l'estiu és determinar quines condicions cròniques o altres factors com l'edat, el sexe o el nivell socioeconòmic poden estar associades al desenvolupament greu de la covid-19. Tot i que els resultats de l'informe no s'han fet encara públics, coincidint amb el Dia Mundial del Càncer Colorectal, s'han avançat aquestes dades per avalar la importància de la detecció precoç d'aquest tipus de càncer.