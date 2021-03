Després de Setmana Santa començaran cribratges massius a les universitats catalanes

El procés s'iniciarà on hi ha més incidència, als campus universitaris de Lleida i Girona

Actualitzada 30/03/2021 a les 18:45

Catalunya posarà en marxa a partir del pròxim 7 d'abril cribatges massius en les universitats amb l'objectiu de tallar les cadenes de transmissió entre la població jove, que és el col·lectiu que registra major incidència.El cribatge, dirigit als 230.000 estudiants, inclosos els estrangers, i als professionals de la comunitat universitària, s'iniciarà després de les vacances de Setmana Santa a les universitats de Lleida, la regió catalana que actualment està registrant un major creixement de la pandèmia, i de Girona i està previst que s'allargui fins al 30 abril.En una roda de premsa juntament amb el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, la directora general d'Universitats, Victoria Girona, ha destacat la implicació i col·laboració de tots les universitats i ha reiterat «la disposició del sistema universitari català en la labor d'ajudar a la gestió de la pandèmia».Els cribatges massius, que es duran a terme a 50 campus d'universitats tant públiques com privades, per la qual cosa Girona ha destacat l'abast territorial de la iniciativa.Els estudiants i treballadors que vulguin participar hauran de ser asimptomàtics i no haver-se vacunat i podran acudir a fer-se la prova al seu campus o qualsevol altre pròxim al seu domicili.La metge de família Adriana Mas ha destacat que altres iniciatives similars, com el cribatge que es va dur a terme a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), han tingut uns resultats positius i ha confiat que la comunitat universitària «és molt participativa i que s'implicarà».