Detenen a la Jonquera 31 ciutadans romanesos per justificar el viatge amb PCR falses

Actualitzada 29/03/2021 a les 09:58

La Policia Nacional ha detingut a la Jonquera 31 ciutadans romanesos per justificar el viatge amb certificats de PCR manipulats, com a presumptes autors d'un delicte de falsificació de documents. De de mitjan març la policia tenia informacions de possibles falsificacions. La unitat especializada en la lluita contra les xarxes d'immigració il·legal i falsedats documentals (UCRIF) de Girona va obrir una investigació alertada pels cossos policials de França que ciutadans que viatjaven cap a la resta d'Europa estarien presentant informes falsificats de resultat negatiu d'una PCR, exigit per aquest país per accedir-hi.