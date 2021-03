Ca Ruti detecta 4 infectats que havien rebut la segona dosi de vacuna

Es tracta de pacients amb simptomes lleus, però que poden convertir-se en focus de contagi

Actualitzada 29/03/2021 a les 16:37

L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona ha detectat quatre casos de persones que s'han contagiat de coronavirus després d'haver rebut la segona dosi de la vacuna, la qual cosa al seu judici posa en relleu la importància de continuar fent testos ràpids abans d'acudir a determinats esdeveniments.Així ho ha posat en relleu aquest dilluns el director de l'IrsiCaixa i cap del Servei de Malalties Infeccioses de Ca Ruti, Bonaventura Clotet, en una entrevista a RAC1.«Fa quatre dies vam tenir quatre casos de persones vacunades que, molts dies després de la segona dosi, tenien infecció i una càrrega viral molt alta», ha explicat.Segons el doctor, aquesta situació indica que «encara que estiguis vacunat, s'han de fer també testos ràpids si vas a un acte en el qual estàs compartint un espai tancat i pot haver-hi intercanvi d'aerosols» per a evitar infectar a altres persones, fins i tot a aquelles que puguin haver passat la malaltia fa «molts mesos».«Hem tingut més casos de gent que fa 20 dies que va rebre la segona dosi i s'infecta», ha asseverat Clotet, qui ha assegurat que aquestes persones desenvolupen símptomes «molt lleus» amb «algunes molèsties», la qual cosa demostra que la vacuna «clarament protegeix de la progressió de la malaltia cap a una pneumònia inflamatòria o destrucció del pulmó».No obstant això, d'acord amb aquest especialista, si la variant sud-africana de la covid-19 guanya terreny, és «probable» que sigui necessari «vacunar o revacunar més sovint» o «adequar els models de vacuna» per a poder fer-li front.«Ara com ara -ha agregat-, la variant predominant és l'anglesa i (la vacuna) respon bé, és suficient la quantitat d'anticossos que es produeixen».D'altra banda, ha recalcat que la vacuna no impedeix que algú s'infecti «a nivell de vies aèries superiors» com el nas o la boca i que, per tant, pugui contagiar a les persones del seu voltant, un extrem que depèn de la càrrega viral.«Si les vacunes són molt eficaces, encara que tinguis aquesta infecció et baixarà molt la quantitat de virus i tindràs una capacitat infectiva més baixa, però sempre hi ha excepcions», ha indicat en defensar la importància d'emprar test ràpids per a «descartar» persones focus de contagi.