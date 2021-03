Simulacre d'incendi d'un ferri de Baleària al port de Barcelona

Actualitzada 28/03/2021 a les 23:28

El port de Barcelona va viure ahir dissabte a la tarda un simulacre d'incendi d'un ferri de Baleària procedent del port d'Alcúdia. Un centenar de persones i especialistes van participar en un exercici que va servir per comprovar els protocols de seguretat en situacions d'emergència. Hi van intervenir efectius de Salvament Marítim, de Capitania Marítima, Bombers de la Generalitat, Bombers de Barcelona i personal del mateix Port de Barcelona, tot liderat pel Centre de Coordinació de Salvament (CCS). El simulacre –que estava provocat per l'incendi d'un cotxe elèctric en un ferri que usa gas natural liquat (GNL) com a combustible- va comportar també el trasllat i desembarcament «amb seguretat» del passatge del vaixell de Baleària.