Festivals per la Cultura Segura destaquen «el civisme i l'emoció» al concert de Love of Lesbian al Sant Jordi

En el cribratge amb test d'antígens que es va realitzar aquest dissabte, es van detectar, segons el dispositiu plantejat per la Fundació Lluita Contra la Sida i les Malalties Infeccioses i l'hospital Germans Trias i Pujol, un total de 4.994 assistents negatius i 6 persones amb test positiu. Amb aquestes darreres, van activar el protocol establert pel Departament de Salut i, tant els afectats com els seus acompanyants, rebran el reemborsament de les entrades del concert.Festivals per la Cultura Segura han explicat que tindran dades concloents el dia 10 d'abril, com ja va anunciar a l'ACN Jordi Herreruela, director del Cruïlla, aquest dissabte. «Si els resultats confirmen nostres teories tindrem la porta oberta a la tornada de grans esdeveniments aquest estiu», va dir.Des de l'organització dels 'Festivals per la Cultura Segura' han donat les gràcies a tots els qui han fet possible aquest concert «extraordinari i sense precedents. Volem destacar el comportament d'un públic exemplar, en el marc d'un esdeveniment on el civisme i la comprensió de les mesures sanitàries proposades han fet del concert de Love of Lesbian al Palau Sant Jordi, un moment inoblidable per a la història de la música del nostre país».Així mateix, han destacat que «aquest gran pas endavant» és «un exemple d'unitat del sector de la música en directe, la comunitat científica, les diferents administracions i patrocinadors compromesos».