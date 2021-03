En l'operació de detenció, a Badalona, es van recuperar dues furgonetes robades que s'utilitzaven per carregar el material sostret als camions. També es va trobar un cotxe propietat d'un dels detinguts, al qual també s'investiga per simular que li havien robat. A més, també es van investigar dues persones més per formar part d'aquest grup criminal, i les recerques segueixen obertes.Els materials robats eren paqueteria variada, roba i calçat de marques reconegudes, càpsules de cafè, aparells de climatització, productes d'il·luminació i mascaretes sanitàries.Els detinguts van passar dijous a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell.