Salut administra un primer vaccí al 9,7% de les persones d'entre 60 i 65 anys

Actualitzada 28/03/2021 a les 10:35

El 10% de la població catalana ha rebut la primera dosi de la vacuna contra la covid, segons ha informat el Departament de Salut. El 5,3% n'ha rebut les dues i un 5,5% que està vacunat amb la pauta completa. La Conselleria entén per pauta completa haver rebut les dues dosis o bé només una en el cas de ser menor de 56 anys i haver passat la covid. Entre els grans dependents, els que han rebut la pauta completa són el 60%, i el 22,8% de les persones de 80 anys o més. També ho han fet el 91,2% de les persones que viuen en residencies, el 75,1% del personal que hi treballa i el 75,5% del personal d'Atenció Primària i Hospitalària.El 61% dels treballadors essencials tenen la primera dosi, així com el 9,7% de les persones d'entre 60 i 65 anys.