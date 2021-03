Clara Prats alerta del risc d'un creixement «explosiu» de l'Rt si no hi ha un compliment estricte per Setmana Santa

Accelerar la vacunació per baixar la mortalitat

«Confiar-ho tot als tests ràpids és una mica perillós»

Prats ha afirmat que s'està entrant segur en una dinàmica de creixement i, a més, a tots els territoris malgrat que hi hagi grans diferències entre uns i altres. Ha afegit que el percentatge de positius entre els tests d'antígens ja estarien reflectint els efectes de l'increment de la mobilitat del passat cap de setmana, un cop es va aixecar el confinament comarcal per a les bombolles de convivència. Ha alertat a més que encara queden uns dies per acabar de veure tots els efectes del cap de setmana passat.Tant Prats com Alonso han fet una crida a accelerar la vacunació ja que això permetria reduir tant la mortalitat com els ingressos a l'UCI. Alonso ha concretat que si es vacunessin totes les persones de 80 anys o més la mortalitat es reduiria fins a un 50%. Si es vacuna els majors de 60, aquesta reducció podria arribar al 90%.Tots dos han coincidit que aquesta vacunació també hauria d'ajudar a contrarestar els efectes de la variant britànica, sobre la que estan investigant si a banda de ser més transmissible provoca malalties més greus.Per últim, Alonso s'ha mostrat escèptic amb experiments com el que aquest dissabte a la nit va reunir unes 5.000 persones al Palau Sant Jordi de Barcelona per seguir un concert de Love of Lesbian. «Em sembla una mica agosarat fer aquestes coses», ha valorat. Ha afegit que «confiar-ho tot alts tests ràpids és una mica perillós», ja que ha alertat que hi ha un percentatge de positius que aquestes proves no són capaces de detectar. «En asimptomàtics no són gaire de fiar», ha valorat.