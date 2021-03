Les vies amb retencions per intensitat de vehicles han estat la C-55, la GI-200 a Blanes, la C-32 a Cabrera de Mar, la C-32 a Sitges i la N-340 a Vallirana i al Vendrell.A més, en aquesta primera fase de l'operació sortida hi ha hagut cues per incidències a la C-58 per dos accidents d'entrada a Barcelona, a l'A-2 a Sant Joan Despí per accident, a la C-32 a Mataró i a Cornellà, també per accidents, i a la C-60 a Argentona, on hi havia un vehicle avariat.