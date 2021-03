Una empresa catalana dissenya un producte que elimina la covid de superfícies i redueix el volum de contaminació en l'aire

Aplicació en espais públics

Es tracta d'una solució patentada al Japó i que s'ha començat a distribuir a l'Estat des de Sabadell a través de la firma Lumioclean, amb seu a Sabadell. Consisteix en un líquid a base d'aigua i nanopartícules de diòxid de titani d'efecte catalític que crea una nanocapa protectora. «Això significa que quan li toca la llum, ja sigui solar o artificial, rovella les membranes de virus i bacteris», detalla Josep Bombardó, director financer de Lumioclean, fet que elimina la seva activitat nociva per a la salut de les persones.D'aquesta manera, el producte s'activa amb el contacte amb la llum, i perquè això passi, s'ha d'aplicar damunt d'una superfície, que en el cas del pulveritzador ha de ser a una distància d'entre 30 i 40 centímetres, i que es recomana que estigui prèviament neta. Es deixa assecar uns deu minuts, i, un cop seca, activarà la seva funció quan li toqui la llum, amb una vida funcional que pot arribar a superar els dos anys.«En el cas de la covid, es van fer unes proves en una superfície de vidre i es va demostrar que al cap d'un minut el 94% del virus quedava reduït, i als cinc minuts el 99,2%, fins que a les dues hores el virus acabava desapareixent», apunta Bombardó. Això fa que en el cas d'elements d'ús comú, com ara poms de porta, manetes o baranes, aplicar-lo redueixi el perill de contagiar-se del virus si prèviament hi ha estat en contacte un positiu.El producte, però, té altres funcions, que passen per descompondre l'amoníac de les caixes de sorra dels gats, sanejar la superfície de telèfons mòbils o tauletes digitals i fins i tot reduir la pols acumulada en llits, sofàs o cortines, una funció amb força utilitat en el cas d'hotels, on la rotació d'usuaris és alta.Un dels avantatges que presenta i que no ofereixen altres productes de neteja o els gels hidroalcohòlics és que purifica l'aire de l'espai on es troba la superfície en què s'aplica. D'aquesta manera, els elements tòxics es purifiquen, una prova que s'ha fet en vehicles amb olor de tabac i que l'ha fet desaparèixer a l'estona d'aplicar el component.Una de les primeres empreses en aplicar el producte és el Teatre Victòria de Barcelona. «Hem aplicat el producte en baranes, poms de porta, lavabos i butaques, i posteriorment s'està fent un control per verificar que es mantenen els nivells de neteja», explica Jordi Torras, soci de Nanozone, que manté que en tractar-se d'un espai tancat la durada de la seva eficàcia en superfície pot arribar als tres anys.El producte disposa del format de butxaca, un altre de domèstic amb capacitat per a 200 mil·lilitres, i un altre en format d'un litre per a us industrial destinat a aplicar-se en superfícies més grans, com ara en empreses.