PSC, ERC, JxCat, CUP i Comuns acorden i registren a la Mesa del Parlament una estratègia per aïllar Vox

Els grups signants de l'acord volen evitar que la presentació de ponències col·legiades recaigui sobre qualsevol diputat de formacions d'extrema dreta i establir els acords necessaris per evitar, sempre que sigui possible, la seva presència en els nomenaments on el Parlament té potestat estatutària o legislativa. Tampoc convocaran Vox a les trobades amb entitats.A més, impulsaran les modificacions legislatives o accions necessàries per blindar el Parlament de discursos d'odi i discriminacions, reforçar el Compromís contra la Discriminació i l'assetjament amb sancions en cas de no signatura i modificar el requisit d'unanimitat per les declaracions institucionals en favor d'una majoria qualificada.Un altre dels acords és rebutjar de manera formal i unànime qualsevol manifestació de violència, ja sigui verbal, física o psicològica, cap a qualsevol diputada.També emplacen a la Mesa del Parlament a ratificar el calendari de commemoracions institucionals actual, que inclou la commemoració de les víctimes de l'Holocaust, les del genocidi del Poble Gitano i les de la tracta transatlàntica d'africanes esclavitzades. A més, es vol mantenir que en cada ple es faci el recompte de les morts a la Mediterrània i dels feminicidis i impulsar la creació d'una comissió d'estudi sobre el racisme institucional.Per últim, els grups volen mantenir un espai de treball conjunt durant la legislatura per coordinar l'acció i les respostes envers accions concretes de les formacions d'extrema dreta i formalitzar un espai de treball i coordinació incloent a la societat civil organitzada.En el document expliquen que es tracta d'un acord «per un Parlament compromès amb la democràcia, els drets i la diversitat» i sol·liciten a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que el faci extensiu al tots els grups parlamentaris.