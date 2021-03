Protecció Civil veu «grans contradiccions» entre la prohibició de trobades a casa i el concert amb 5.000 persones al Sant Jordi

En declaracions al 'Via Lliure' de Rac1, Delgado ha remarcat que el concert de Love of Lesbian es fa en el marc d'una recerca científica i és un «experiment» que pot ajudar a «progressar», però ha reiterat que pot generar problemes de comprensió en la gent.«És de difícil explicació que algú no es pugui trobar amb el seu pare i pugui anar a un concert de Love of Lesbian», ha admès. En tot cas, ha reiterat que el concert es fa en el marc d'un àmbit jurídic específic, per la recerca, encara que coincideix en el «moment amb les mesures més restrictives» en l'àmbit social.Delgado ha assegurat que els indicadors mostren una nova tendència a l'alça, tot i que per ara no veu un factor «explosiu» com en onades anteriors. «Idealment, la mobilitat d'aquests dies ha de ser la mínima possible, les trobades també», ha afirmat.