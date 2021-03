Moren 7.000 pollastres en l'incendi d'una granja a Castellbell i el Vilar, al Bages

Una persona ha resultat ferida menys greu per cremades i traslladada a l'Hospital de Manresa

Actualitzada 27/03/2021 a les 14:19

Uns 7.000 pollastres han mort aquest dissabte en l'incendi d'una granja a Castellbell i el Vilar (Bages), segons han informat els Bombers de la Generalitat. En el mateix foc, una persona ha resultat ferida menys greu per cremades i ha estat traslladada pel SEM a l'Hospital de Manresa. L'avís de l'incendi s'ha rebut a les 8.23 hores del matí al camí del Burés. Les flames han cremat serradures i gallinassa a la planta superior de la granja –de dues plantes i uns 800 metres quadrats- i han fet cedir part del sostre.Han mort els pollastres que hi havia a la planta superior, mentre que la primera planta no ha quedat afectada. 9 dotacions dels Bombers han treballat en l'extinció de l'incendi.