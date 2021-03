Forcadell demana «feminitzar» les presons perquè s'escolti les dones

L'expresidenta del Parlament considera que les «pressons pensades, dissenyades i construïdes per homes»

Actualitzada 27/03/2021 a les 13:12

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha defensat aquest dissabte «feminitzar» les presons perquè «es tingui en compte l'opinió de les dones».Així ho ha afirmat en la presentació del seu llibre, «Escrivim el futur amb negra lila», sobre la seva experiència en diferents presons, en la llibreria Byron de Barcelona, acompanyada pel vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i l'expresident del Parlament Roger Torrent.Aragonès, que aquest divendres va veure fracassar el seu primer intent de ser investit president de la Generalitat en el Parlament a causa de l'abstenció de JxCat, no ha intervingut en l'acte.En la presentació, Forcadell ha denunciat que la immensa majoria de les presons a Catalunya estan «pensades, dissenyades i construïdes per homes», a excepció de Wad-Ras, la qual cosa, al seu judici, és reflex d'una «societat estructuralment masclista».Forcadell ha explicat la seva lluita per «feminitzar les presons» perquè «la veu, la mirada i l'opinió de les dones» siguin tingudes «en compte», de manera que les presons ofereixin serveis i oportunitats ajustades a les seves necessitats i reivindicacions.