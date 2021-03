Els Mossos enxampen una llanxa mentre descarregava fardells de droga a la platja de Vilanova

Actualitzada 27/03/2021 a les 20:38

Els Mossos d'Esquadra han enxampat aquest dissabte al matí una llanxa a Vilanova i la Geltrú mentre un grup de persones descarregava fardells de droga i els transportava a una furgoneta. Segons ha publicat 'Eix Diari' i han confirmat fonts policials a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), els fets s'han produït a la Platja Llarga de la capital garrafenca cap a les 7 del matí, després de ser alertats sobre la presència d'una embarcació i gent que transportava paquets fins a un vehicle.Un cop han vist que els Mossos arribaven a l'indret, els presumptes traficants han fugit mar endins o corrent i han abandonat la furgoneta, on els agents hi han trobat una sèrie de paquets que podrien contenir droga. S'ha obert una investigació per aclarir-ho.