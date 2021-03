Els Mossos desmantellen un punt de venda i consum de cocaïna en un pis ocupat a l'Hospitalet de Llobregat

Els agents detenen tres persones que ara estan en llibertat amb càrrecs

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un punt de venda i consum de cocaïna en un pis ocupat al barri Collblanc-Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat. Els agents van detenir dimarts dos homes i una dona com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i pertinença a grup criminal, que van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial. La investigació es va iniciar el mes de febrer, quan els agents van tenir coneixement que hi havia afluència continuada de persones toxicòmanes a un edifici. A dins, hi havia un punt de venda de cocaïna adulterada, coneguda com a 'basuco', de baix cost i molt addictiva, i que inclou residus de la droga amb adulterants.