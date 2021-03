Detecten tres positius entre 2.000 persones abans de les dotze del migdia

Actualitzada 27/03/2021 a les 13:51

Els 5.000 assistents del concert pilot de Love of Lesbian al Palau Sant Jordi s'han sotmès aquest dissabte des de primera hora del matí a testos d'antígens a les sales Apolo, Luz de Gas i Razzmatazz. Els negatius podran assistir al concert d'aquesta tarda amb mascareta ffp2. Com ha explicat a l'ACN Josep Maria Llibre, metge de malalties infeccioses de l'Hospital de Can Ruti, s'han detectat tres positius entre 2.000 persones abans de les dotze del migdia. Llibre espera que dels 5.000 assistents hi hagi vuit positius per la covid.«Entre tots hem de fer que el concert d'avui sigui un dia històric i emocionant i on la responsabilitat i el civisme siguin protagonistes», ha afirmat Dani Poveda, coorganitzador del concert.