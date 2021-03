El jutge acorda subhastar dotze cotxes d'alta gamma del fill gran de Jordi Pujol

Diversos vehicles seran subhastats per a cobrir les eventuals responsabilitats econòmiques que es puguin imposar en sentència

Actualitzada 26/03/2021 a les 21:17

El jutge que investiga l'origen de la fortuna familiar de la família Pujol ha acordat subhastar una flota de cotxes d'alta gamma valorats en més de 1,8 milions d'euros del primogènit, Jordi Pujol Ferrusola, per a cobrir les eventuals responsabilitats econòmiques que es puguin imposar en sentència.A Pujol Ferrusola i a la resta de la seva família, amb l'expresident català Jordi Pujol al capdavant, el jutge els va processar fa mesos per delictes com a organització criminal en considerar que es van servir de la seva posició «per acumular un patrimoni desmesurat» relacionat amb presumptes activitats corruptes. L'acte va ser recorregut davant la Sala penal de l'Audiència Nacional.En el marc d'aquest procediment, iniciat en 2012, el jutge va adoptar tres anys després una sèrie de mesures cautelars, entre elles, la prohibició a Jordi Pujol Ferrusola de disposar de dotze cotxes d'alta gamma.Nou d'ells van ser taxats aconseguint un valor global de més de 1,8 milions d'euros, mentre que tres estan pendents de taxació.Un Lamborghini, taxat llavors en 816.000 euros; tres Ferrari, valorats en 300.000, 120.000 i 77.500 euros; diversos Porsche i Mercedes integren, entre altres, aquesta flota de vehicles que ara el magistrat Santiago Pedraz ha acordat subhastar.En la seva interocutòria, avançada per La Vanguardia i al qual ha tingut accés Efe aquest divendres, acorda, «com a actuació econòmica més avantatjosa, la realització anticipada» d'aquests béns per part de l'Oficina de Recuperació i Gestió d'Actius (ORGA), duta a terme mitjançant «subhasta electrònica» conforme disposa la llei.«El producte obtingut amb la venda es conservarà íntegrament fins a la finalització del procediment judicial», precisa el jutge.D'aquesta manera atén la petició efectuada per la defensa del primogènit dels Pujol, que va sol·licitar a principis de març autorització per a vendre aquests vehicles. La Fiscalia no es va oposar, «sempre que la venda sigui realitzada per l'ORGA», que és el que ha acordat el jutge.