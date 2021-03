Barcelona precinta passeig del Born per a evitar un altre botelló aquesta nit

En caps de setmana anteriors s'hi havien congregat moltes persones per beure al carrer

Actualitzada 27/03/2021 a les 20:42

L'Ajuntament de Barcelona ha precintat aquesta tarda el passeig del Born per a evitar que aquesta nit es reprodueixi un macrobotelló com els registrats els últims dissabtes en la zona.Fonts municipals han informat a EFE que agents de la Guàrdia Urbana han precintat l'accés a la zona central del passeig, però que el pas està alliberat per la resta dels espais d'aquest popular bulevard.A més, una patrulla de la Guàrdia Urbana romandrà tota la nit en el passeig per a impedir la concentració de joves en aquest.Dissabte passat, un dispositiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana va desallotjar el passeig del Born i la plaça del MACBA de persones que no respectaven les mesures anti COVID i estaven bevent en grup.En el barri del Born s'està convertint un costum que les persones es congreguin en el passeig central, enfront dels bars que no poden acollir clients a la tarda i primeres hores de la nit, però que serveixen menjar i beguda per a portar.Moltes d'aquestes persones incompleixen les normes anti COVID, bevent i menjant en grups i sense guardar les distàncies que recomanen les autoritats sanitàries per a evitar l'expansió del coronavirus. La majoria d'aquestes persones són joves, alguns d'ells estrangers.Dissabte passat, davant la presència policial, els joves van optar per dispersar-se pels carrers adjacents al passeig del Born, que va començar el dia el diumenge ple de llaunes de beguda i residus.