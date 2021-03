El candidat a la presidència afirma que per ERC «no serà» que no hi hagi entesa la propera setmana

Actualitzada 27/03/2021 a les 13:36

El vicepresident en funcions i candidat d'ERC a la presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que «hi ha temps per arribar a un bon acord». «Seguim treballant, seguirem treballant des d'ara fins dimarts, per part nostra no serà», ha dit Aragonès a la sortida de la presentació del llibre 'Escrivim el futur amb tinta lila' de Carme Forcadell.El vicepresident hi ha assistit l'endemà que no fos investit president de la Generalitat en primera volta. Estava previst que a l'acte també hi assistís la portaveu d'ERC i membre de l'equip negociador, Marta Vilalta, però finalment no hi ha anat.