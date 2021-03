Unió de Pagesos guanya amb un 55% dels vots les Eleccions Agràries 2021

La participació cau al 35% en el primer cop que els comicis se celebren de forma telemàtica

Actualitzada 26/03/2021 a les 19:44

Unió de Pagesos (UP) ha guanyat les Eleccions Agràries 2021 amb un total de 4.063 vots, que representen un 55,04% dels que s'han efectuat entre dijous i aquest divendres. En segon lloc ha quedat JARC amb 2.226 vots (30,15%), seguits dels altres dos sindicats que no obtenen representació als òrgans de l'Administració, Asaja amb 821 vots (11,12%) i UPA amb 190 vots (2,57%).Les eleccions s'han celebrat per primera vegada de forma telemàtica amb vot electrònic i malgrat alguns problemes inicials, el Departament d'Agricultura assegura que s'ha aconseguit superar el repte de forma «satisfactòria». La participació ha caigut més de 18 punts en relació al 2016 i han votat un 35,83% (7.382 persones) d'un cens de 20.609.