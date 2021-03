Un 57,2% dels grans dependents i el 20,5% dels majors de 80 anys ja han rebut les dues dosis

El 9,3% de la població ha rebut una dosi

724.778 vacunats amb la primera dosi i 399.450 amb la segona a Catalunya

Salut ha incorporat des d'aquest divendres la informació de la vacunació en el grups prioritzats en el balanç diari sobre la covid.Pel que fa a les persones amb gran dependència, la taxa de cobertura amb la primera dosi és del 71,3% i amb la segona del 56,7. El percentatge que ha rebut la pauta completa és del 57,2%. En canvi, entre les persones de 80 anys o més, el 34% han rebut la primera dosi i el 20,5% la segona, per la qual cosa és el 20,5% d'aquest col·lectiu el que ha rebut la pauta completa. En aquests dos grups cal tenir en compte que aquelles persones majors de 80 anys que siguin grans dependents estan incloses en el col·lectiu de gran dependència.D'altra banda, el 93,9% de les persones que viuen en residències han rebut la primera dosi i el 90,9% també la segona. Així, el 90,9% ja ha rebut la pauta completa. Pel que fa als treballadors d'aquesta residència, el 78,2% ha rebut la primera dosi i el 73,8% la segona. Es considera però que el 74,8% té la pauta completa.Entre el personal d'Atenció Primària i Hospitalària, el 80,8% ha rebut la primera dosi i el 73,3% la segona. El 75,2% tenen la pauta completa. Pel que fa a la resta de personal sanitari i sociosanitari, el 53,5% ha rebut la primera dosi i el 6,7% la segona, arribant a un 8,6% de pauta completa.Per últim, el 59,6% dels treballadors essencials han rebut la primera dosi i el 0,8% la segona. En aquest cas cal tenir en compte que els treballadors essencials s'estan vacunant amb AstraZeneca i que el termini entre la primera i la segona dosi és molt més ampli que amb Pfizer o Moderna, vaccins que es fan servir en els primers col·lectius prioritzats. El total de treballadors essencials que han rebut tota la pauta és de l'1,8%.El darrer grup prioritzat que va començar a vacunar-se va ser el de persones de 60 a 65 anys, entre els quals el 5,3% ja ha rebut la primera dosi i el 0,7% la segona. El 0,7% està vacunat amb la pauta completa.Si es té en compte la població diana de la vacuna actualment per edat, l'11% de la població catalana de més de 16 anys ha rebut una dosi de la vacuna contra la covid, mentre que els que han rebut les dues són el 6,1%. En total, el 6,2% dels ciutadans de més de 16 anys estan vacunats amb la pauta completa.Si no es fa aquesta diferenciació d'edat, la població immunitzada a Catalunya és del 5,3%: el 9,3% ha rebut la primera dosi i el 5,1% també la segona.En números totals, a Catalunya hi ha 724.778 vacunats amb la primera dosi, 31.977 més que en el balanç anterior, i 399.450 amb la segona, 18.542 més.Per regions sanitàries, al Camp de Tarragona, hi ha 55.387 persones que tenen la primera dosi (+2.392) i 26.916 la segona (+911). El 8,9% ha rebut la primera dosi, el 4,3% la segona i el 4,5% la pauta completa.A les Terres de l'Ebre, 20.116 tenen la primera dosi (+495) i 11.731 també la segona (+687). Això vol dir que l'11,2% dels ciutadans de la regió estan vacunats amb la primera dosi, el 6,5% amb les dues i el 6,7% té la pauta completa.