Què es pot fer i què no per Setmana Santa?

Es pot viatjar?





A Catalunya, el Procicat permet que els catalans es puguin moure per tot el territori sempre que ho facin amb la seva bombolla de convivència. Les autoritats



Durant la mobilitat els Mossos o les policies locals poden demanar que s'acrediti que tots els membres formen part de la mateixa bombolla. Es pot demostrar amb el DNI (sempre que hi surti la mateixa direcció) o el llibre de família. També es recomana dur el certificat d'autoresponsabilitat

Reunions

Toc de queda

Es pot viatjar a l'estranger?

Andorra és l'únic país que no té cap restricció ni limitació de moviment pel que les fronteres estan obertes per a viatgers des d'Espanya o França.



Comerç

Durant tota la setmana podran obrir tots els comerços i els centres comercials. Les botigues grans hauran de reduir l'espai comercial a 800 m2. Tots ells tindran un aforament del 30%.



Restauració

Els bars i restaurants poden atendre clients en el local en horari ininterromput de 7.30 a les 17 hores. La resta d'horari es pot atendre per recollida a establiment o lliurament a domicili.



Limitació de 4 comensals per taula, excepte si són convivents. Distància mínima senyalitzada de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. Els clients han de portar la mascareta tota l'estona, i només se la poden treure per menjar o beure.



L'aforament serà del 30% a l'interior dels locals i sense limitació a les terrasses mantenint les distàncies de seguretat.

Activitats culturals

El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes van acordar una sèrie de mesures de cara Setmana Santa per evitar un repunt en els contagis de la covid-19. Les restriccions han entrat en vigor aquest divendres 26 de març i s'allargaran fins al 9 d'abril.Per Setmana Santa les reunions queden restringides a grups de quatre persones en espais públics tancats i de sis en espais públics oberts, excepte els grups de convivents. Als espais privats, per exemple a les llars, només es podran reunir els convivents.Catalunya manté el toc de queda des de les 22.00 hores a les 06.00 hores, excepte per causes justificades. A la resta de l'Estat la mobilitat està prohibida de les 23 hores fins les 06 del matí.Si. Espanya no ha tancat fronteres, per la qual cosa els espanyols podran viatjar per tot Europa. Tot i això, per fer-ho en molts països és obligatori presentar un test PCR negatiu en les 72 o 48 hores abans de viatjar. En alguns llocs també demanen fer una quarantena d'entre 5 i 10 dies i repetir el test PCR.Els locals de restauració ubicats a centres comercials es mantindran tancats.Oberts: cinemes, teatres, auditoris i sales de concerts, amb un 50% de l'aforament i un màxim de 500 persones, o de 1.000 si la ventilació és òptima. També oberts museus, biblioteques i sales d'exposició el 50% de l'aforament. Ës obligatori el control d'accessos i l'assignació prèvia de seients. Les sales de concert podran obrir sense servei de bar.També es permeten altres activitats extraordinàries com ara gales, cerimònies de lliurament de premis i festivals, entre d'altres.

L'assistència a un acte cultura no permet trencar el confinament comarcal.