Les donacions de sang a Catalunya s'ensorren a causa del desconfinament comarcal

Les donacions de sang han baixat els darrers dies i el Banc de Sang i Teixits ho ha relacionat directament amb el desconfinament comarcal. A més, la previsió és que ho facin fins a un 20% més els propers dies festius. El Banc ha habilitat aquest divendres un espai a la web ' donarsang.gencat.cat ' per poder visualitzar l'estat de les reserves en temps real.D'aquesta manera, el donant es pot apuntar a donar en els dies més necessaris. Cada dia calen al voltant d'un miler de donacions per poder garantir el subministrament de components sanguinis a totes les persones que en necessiten. Segons la informació del portal, aquest divendres hi ha previstes 887 donacions, demà dissabte 679 i diumenge 172. Per això, ha fet una crida a donar sang.

La baixada de donacions afecta les plaquetes, ja que són el component sanguini amb una vida més curta. Caduquen al cap de cinc dies i cal unies les donacions de sang de fins a cinc persones per aconseguir una dosi necessària per a un sol pacient.



Com a conseqüència de la pandèmia, és necessari reservar cita per poder donar sang. Ho poden fer totes aquelles persones d'entre 18 i 70 anys, que pesin un mínim de 50 quilos i, en cas de ser dones, que no estiguin embarassades.



Tots aquells que donin sang aquests dies rebran un ou de pasqua pintat per dones vulnerables de l'Índia, en una acció conjunta amb la Fundació Vicente Ferrer. A l'interior trobaran missatges de persones que han necessitat sang i fan un agraïment als donants.