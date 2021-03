Infermeres de Catalunya critica l'obertura de punts de vacunació massiva

Desconvoquen les aturades parcials

En referència a les vacunes, Infermeres de Catalunya ha defensat que el sistema d'Atenció Primària disposa de la logística necessària per rebre-les de «forma periòdica». El sindicat també subratlla que les seves infermeres coneixen «la realitat de la comunitat», cosa que permet «adequar la vacunació» aprofitant els recursos «ja disponibles». «Es garantiria la proximitat al centre de salut i s'evitarien desplaçaments innecessaris a la població, com les aglomeracions de persones en un punt centralitzat de vacunació massiva», assenyala a través d'un comunicat.Així, Infermeres de Catalunya considera que «una vegada més» s'ha desobeït als professionals implicats, organitzant estratègies «molt allunyades» del funcionament «normal» de sistema de salut. A més, apunta que els genera un «cert neguit» veure com es fa una crida a professionals que «mai han organitzat i executat» cap campanya de vacunació.«Planificació, concreció, ponderació i responsabilitat han de ser criteris bàsics per fer d'aquesta campanya un èxit i no tornar a desestabilitzar amb sobrecàrrega a aquells que intenten normalitzar l'assistència primària», sosté el comunicat, on també es vol fer palès el que consideren una invisibilització dels rols de les infermeres.La Mesa Sindical de Sanitat de Catalunya ha desconvocat la vaga sectorial prevista per tots els dilluns de forma indefinida a partir del 15 de març. Segons explica Infermeres de Catalunya, els serveis mínims establerts – que garanteixen el servei essencial a tots els centres i empreses sanitàries, sociosanitàries i residències per a la gent gran públiques i privades de Catalunya - han permès que la gran majoria d'aquestes interpretin de forma màxima el nombre de treballadors estrictament necessaris per al normal funcionament dels diferents serveis imprescindibles i inajornables.Els casos que han establert com a serveis mínims el 100% de la plantilla, han «impossibilitat» el seguiment d'aquesta vaga, alhora que han demostrat que en l'actualitat «s'està treballant en situació de recursos humans mínims». Infermeres de Catalunya entén que el «dret fonamental a la vaga» ha estat «pràcticament anul·lat» amb aquesta ordre i amb la interpretació «restrictivament interessada» per part de les direccions dels diferents centres que estaven convocats.«Tots sabem que el dret a vaga al sector sanitari, a les residències i als centres sociosanitaris es veu molt limitat, donada la idiosincràsia dels seus serveis, però moltes empreses i entitats han aprofitat aquest fet per imposar uns mínims que en realitat han estat els màxims possibles», ha lamentat el sindicat.Per aquest motiu, ha assegurat que durant els darrers mesos s'ha reunit amb aquells partits polítics que els han «convidat» per expressar «les motivacions de la vaga», com és el cas de la CUP o En Comú Podem. Per altre costat, Infermeres de Catalunya ha carregat contra la consellera de Salut, Alba Vergés, amb qui no ha tingut «cap contacte» per «atendre i interessar-se» per la situació.