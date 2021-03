ERC i Junts descarten un acord d'última hora abans del ple d'investidura d'Aragonès

Vilalta veu «incomprensible» l'abstenció de JxCat

Actualitzada 26/03/2021 a les 09:37

ERC i Junts descarten un acord d'última hora abans de la primera votació, aquest vespre, sobre la investidura de Pere Aragonès com a president de la Generalitat. En entrevistes a Els Matins de TV3, tant la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, com la vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, han dit que no ho veuen possible. Vilalta ja qualificat «d'incomprensible» la decisió de Junts d'abstenir-se i impedir així que avui Aragonès sigui escollit president ja que «no hi ha punts insalvables». En canvi, per a Artadi, el problema és que no hi ha un acord de legislatura i nega que l'escull sigui el paper que ha de jugar Carles Puigdemont en els pròxims anys.