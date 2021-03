El Parlament tomba la primera votació de la investidura d'Aragonès: només ERC i CUP li donen suport i JxCat s'absté

El debat parlamentari ha girat entorn als suports insuficients d'Aragonès. El candidat d'ERC arribava a la investidura conscient que avui marxaria del Parlament encara sense ser president de la Generalitat. Només tenia assegurats els 'sí' dels republicans i de la CUP, i amb l'anunci de l'abstenció de JxCat, després de la decisió de la seva executiva, reunida ahir a la tarda. De fet, ERC i Junts no tenen cap conversa formal des de dimecres al vespre.En la seva primera intervenció, Aragonès ha reclamat el suport per construir un Govern republicà «amb una visió inequívocament progressista i d'esquerres». El candidat ha apostat perquè s'encamini la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat a la taula de diàleg “fent inevitable l'amnistia i l'autodeterminació”. Ha plantejat afrontar amb “total determinació” les urgències i desigualtats socials que el país pateix i la pandèmia ha “agreujat”.Aragonès ha demanat el suport a JxCat i a En Comú Podem. Però no els ha aconseguit. De fet, el president parlamentari de JxCat, Albert Batet, ha demanat al candidat d'ERC que renunciï a la segona votació de la investidura fins que no hi hagi acord entre tots els grups independentistes.En canvi, la CUP ha defensat el seu «acord de mínims» amb ERC per votar la investidura d'Aragonès. Així ho ha explicat la líder de la CUP a la cambra, Dolors Sabater, que també ha avisat que estaran «vigilants» i «constantment treballant» perquè els acords es materialitzin. Sabater ha presumit de venir al ple amb els deures fets i ha lamentat que d'altres no els tinguin fets, en relació a JxCat.Per la seva banda, el líder del PSC, Salvador Illa, ha retret al candidat a la investidura que sigui «ostatge» dels antisistema i ha considerat que s'ha cenyit a reproduir el programa de la CUP. En el seu discurs, Illa ha qualificat el pla de Govern d'Aragonès de «decebedor» i l'ha considerat com una «esmena a la totalitat» de les presidències de Carles Puigdemont i de Quim Torra.