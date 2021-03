Arrenca el ple d'investidura amb la intervenció de Pere Aragonès

Actualitzada 26/03/2021 a les 10:55

El candidat d'ERC a la presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, ha obert el ple que ha de votar la seva possible investidura. La seva és la primera intervenció de la sessió, que anirà seguida de les dels líders de tots els partits i grups parlamentaris, als que respondrà individualment. Finalment, al vespre, està prevista la primera votació de la investidura. I si res canvia, Aragonès no podrà sortir-ne president, donat que només ERC i la CUP hi votaran a favor, JxCat preveu abstenir-se en considerar que encara no té un acord satisfactori amb els independentistes, i la resta hi votaran en contra. La segona volta està prevista per al dimarts, molt probablement, i el seu resultat encara és incert.