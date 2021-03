Salut envia l'SMS per vacunar-se amb AstraZeneca a persones amb 66 anys «acabats de fer»

95% de les cites plenes

Recuperar certa normalitat a finals d'estiu

La doctora ha explicat que no hi ha suficients vacunes per immunitzar encara tota la població d'aquesta franja d'edat i per això s'han començat a enviar SMS a aquelles persones que presenten més risc. «Els que l'han rebut són els prioritaris i demanaria que sobretot siguin aquests els que demanin la cita perquè la resta poden esperar», ha manifestat. Ha explicat que ella mateixa està en aquest grup d'edat i esperarà a rebre el missatge: «Esperaré que em toqui el meu torn».La responsable de vacunació del Departament ha reconegut que estaven «expectants» per veure quina resposta donaria la ciutadania en la represa de la vacunació amb AstraZeneca i ha celebrat que aquesta ha demostrat que té «molta confiança» en el vaccí. Ha reconegut però que no esperaven que circulés tant el portal on es pot accedir a programar la vacuna i que persones que no havien rebut l'SMS s'apuntessin.Actualment el 95% de les cites disponibles estan plenes, tot i que esperen poder ampliar-les amb l'arribada de 17.000 nous vaccins d'AstraZeneca previstos per aquest divendres. En total hi ha més de 100.000 persones citades.Sobre les diferències de vacunació en la població de més de 80 anys, ha afirmat que són els centres d'atenció primària els que s'han organitzat segons el coneixement dels seus pacients. Ha reconegut que hi ha diverses fórmules emprades que estan coexistint i ha afirmat que es farà un «esprint» les dues properes setmanes.De fet, ha explicat que aquesta setmana s'han hagut de centrar en posar 30.000 segones dosi amb el vaccí de Pfizer per aquest col·lectiu però que la propera setmana hi haurà al voltant de 80.000 i es podran tornar a iniciar primeres dosis.En resum, Cabezas ha explicat que aquesta setmana s'han rebut 104.000 dosis de Pfizer i que estan previstes les mateixes per a la propera setmana. Després però s'espera que pugin fins a 195.000 i això donarà a Salut un «respir important». Pel que fa a Moderna, tenen confirmades 62.000 per aquest divendres però cap concreció més de futur. Per últim, d'AstraZeneca es rebran 34.000 aquesta setmana en dues tongades i no les 60.000 previstes i sobre aquesta ha lamentat la manca de concreció que es repeteix.De cara al futur, Cabezas ha considerat que es podrà recuperar certa normalitat quan s'hagin vacunat a totes les persones de risc i ha augurat que això podria pasasr «cap a mitjans d'estiu». «A finals d'estiu tindrem una xifra molt maca de vacunació», ha afegit, sense concretar el percentatge. Ha afegit que això sumat a una baixada de la incidència ha de permetre viure «una mica més a prop dels altres».