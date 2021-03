Mor un menor d'edat en un accident de trànsit a la Segarra

Tres persones més han resultat ferides en un xoc entre dos vehicles

Un menor d'edat ha mort aquest dijous cap a un quart de vuit del vespre en un accident de trànsit que ha tingut lloc al quilòmetre 13 de la carretera C-1412a, al seu pas per Sanaüja (Segarra) en sentit Calaf, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Al mateix sinistre, que ha tingut lloc quan un turisme i un tot terreny han xocat per causes que s'investiguen, han resultat ferides tres persones més, una de les quals també menor d'edat. L'SCT ha indicat que, segons el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), dels tres ferits n'hi ha un de greu i dos amb lesions de gravetat menor, entre ells l'altre menor d'edat. Tots tres han estat traslladats a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Els quatre afectats viatjaven al mateix vehicle.