La CUP-UNCPG votarà 'sí' a la investidura d'Aragonès

Actualitzada 25/03/2021 a les 12:43

La CUP-UNCPG votarà 'sí' demà divendres a la sessió d'investidura del coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, com a president de la Generalitat. Ho ha confirmat en una roda de premsa aquest dijous la diputada Eulàlia Reguant, que ha comparegut al Parlament acompanyada de set diputats més del grup parlamentari. Reguant ha garantit el vot afirmatiu a Aragonès però ha advertit que fer-ho no és «un xec en blanc» sinó «un punt de partida» per a una legislatura que esperen que permeti a l'independentisme acumular forces i dur a terme una «confrontació democràtica» que volen en forma d'autodeterminació.