La CUP demana a JxCat que «se sumi a l'acord» i alerta que el que s'ha pactat amb ERC «no es mou ni un mil·límetre»

Actualitzada 25/03/2021 a les 23:11

El diputat de la CUP-UNCPG al Parlament de Catalunya Carles Riera ha demanat aquest dijous a la nit a Junts per Catalunya que «se sumi a l'acord» que han assolit els anticapitalistes i ERC i donin, per tant, suport a la investidura del republicà Pere Aragonès. Riera ho ha dit en entrevista al 3/24 hores després que JxCat hagi anunciat que s'abstindrà en la primera volta del debat, aquest divendres. En tot cas, el portaveu dels cupaires ha alertat que els punts que inclou el pacte, que ha subratllat que és «de mínims», no es poden moure «ni un mil·límetre». Es tracta, ha dit Riera, d'un compromís que han acordat les dues formacions. Per això ha afegit que l'acord es pot millorar «però no retallar».