El Procicat prorroga fins el 9 d'abril les mesures restrictives actuals per lluitar contra la covid

Actualitzada 25/03/2021 a les 13:09

El Procicat ha decidit prorrogar les actuals restriccions per lluitar contra la covid-19 fins al 9 d'abril, aquest inclós. D'aquesta manera es manté que els catalans poden seguir movent-se per tota Catalunya només si ho fan amb la seva bombolla de convivència.A més a més, el comerç no essencial seguirà obert els caps de setmana, inclosos els centres comercials. Les botigues grans seguiran obertes amb una superfície de fins als 800 metres quadrats.El secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha alertat que s'ha produït un tímid creixement en el nombre de contagis. Salut es manté en alerta perquè creu que l'augment de la mobilitat ha pogut anar acompanyat de trobades amb d'altres bombolles de convivència. A més a més, Ramentol ha posat atenció en l'estancament del nombre de persones ingressades a l'UCI. Tot i això, ha comportat que no s'hagin relaxats una mica més les mesures.El conseller d'Interior en funcions, Miquel Sàmper, ha recordat que a partir del 26 de març, per Setmana Santa, les reunions es limiten a un màxim de sis persones en espais públics oberts i a quatre en espais públic tancats. D'altra banda, en espais privats només estan permeses les reunions de convivents. Sàmper ha explicat que s'aixeca la prohibició d'obrir fires i atraccions no permanents.El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha apuntat que en aquesta tercera onada els malalts estan 2,5 dies més a l'UCI de mitjana i també són dos anys més grans, situant-se en els 65.