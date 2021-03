Creixen les cuines fantasma a Catalunya

Not so Dark

Carlos Cervera és enginyer i director de Projectum, companyia que fa projectes d'enginyeria, arquitectura o gestió documental per a nous negocis, entre aquests 'dark kitchens'. Segons ell, a la ciutat ja hi ha més d'una desena de cuines fantasma operant, algunes «des de fa temps» tot i que la pandèmia i les restriccions a la restauració n'han disparat l'interès.A Les Corts i a Sant Martí dos nous projectes encara en fase de construcció ja han posat els veïns en peu de guerra i la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) demana a l'administració que actuï i proposa que les cuines s'instal·lin en zones industrials. Mentrestant, el consistori estudia un pla de xoc per abordar el fenomen en auge a la ciutat i no descarta modificar la normativa per adaptar-la a l'impacte que pot generar l'activitat en el medi ambient i en els veïns.Es coneixen amb diversos noms. El més conegut és potser 'dark kitchen' o cuina fosca, perquè opera en un local sense aparador, però també se'n diu 'ghost kitchen' o cuina fantasma perquè el client no en coneix la ubicació, o fins i tot 'cloud kitchen' pel fet que opera amb plataformes digitals i marques virtuals.A l'empresa emergent francesa Not So Dark no li agrada especialment el nom de 'dark kitchen' i d'aquí l'origen sobre el nom de la companyia, que s'ha fixat com a objectiu liderar el mercat europeu de les cuines fantasma. Barcelona representa la seva primera obertura fora del mercat francès, on ja té presència a París, Niça i Bordeus, i en total pretén obrir 30 establiments durant el 2021 a Europa.Actualment en tenen nou d'obertes, la primera va ser a la capital francesa. «Des del principi ens vam adonar d'errors que no havíem de repetir en els nous locals; el primer error que vam cometre va ser no pensar en els veïns i en la part urbanística», explica a l'ACN Clément Benoit, cofundador de la companyia. Per això, el local que han triat per operar des de Barcelona, ubicat a Travessera de Gràcia, té una mena d'avantsala a l'interior que funciona com un petit garatge on els repartidors poden accedir amb moto o bicicleta i esperar que les comandes estiguin llestes, per no haver de fer-ho al carrer.També han tingut en compte la insonorització del local i una extracció de fums adequada. «És important per les olors que el local tingui una extracció important, ja que si no pot ser un problema», afirma. D'altra banda, assegura, també han invertit una important partida a insonoritzar el local per evitar molèsties als veïns. En total, les seves noves instal·lacions a Sant Gervasi han suposat una inversió de més d'un milió d'euros.En total, l'activitat a Barcelona ocupa 40 llocs de treball en plantilla i ofereix productes de fins a sis marques virtuals de menjar exclusives per al repartiment a domicili, amb una capacitat de prop de 2.000 àpats diaris. Després d'obrir tot just fa una setmana, Benoit es mostra satisfet amb el funcionament de la cuina i la recepció que estan tenint les marques de menjar que reparteixen a través de plataformes. «El mercat espanyol està responent molt bé, estem molt contents d'operar a Barcelona», afegeix.La polèmica sobre aquest model de negoci no és aliena al coneixement dels fundadors de l'empresa però ells asseguren que en les seves cuines s'assoleix «un nivell d'higiene, qualitat i seguiment».