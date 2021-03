Catalunya suma 82 nous grups escolars confinats i la xifra s'eleva a 874

Actualitzada 25/03/2021 a les 09:06

Els grups escolars confinats per covid-19 són 874, 82 més que en el darrer balanç, segons dades del Departament d'Educació. Representen l'1,21% dels aproximadament 72.000 grups. Hi ha 20.972 persones confinades, 1.911 més que en el darrer balanç: 19.907 alumnes (+1.827), 983 docents i personal d'administració i serveis (+80) i 82 de personal extern (+4). Els positius acumulats són 60.981, 274 més que en el balanç anterior. Es registren 1.844 positius als centres educatius en els darrers deu dies. Hi ha dos centres tancats, un més que fa 24 hores, i representa un 0,04% del total. A més, hi ha 567 centres amb algun grup confinat, el 11,11 dels 5.104 centres.