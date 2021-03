Actualitzada 25/03/2021 a les 11:02

El vicepresident del Govern amb funcions de president, Pere Aragonès, ha comunicat al conseller d'Interior, Miquel Sàmper, que com a president no utilitzarà el grup d'escortes creat per Quim Torra específicament per a la Presidència de la Generalitat, segons ha avançat Ser Catalunya i han confirmat fonts de Vicepresidència a l'ACN. L'Àrea de Seguretat Institucional va ser creada a principis del 2019 per fer d'escorta del president de la Generalitat i depèn del Departament de Presidència. Aragonès vol continuar amb l'Àrea d'Escortes que utilitza la resta del Govern i que depèn de la Direcció General de la Policia.