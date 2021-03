Sàmper rebutja que Catalunya hagi d'avançar el toc de queda perquè Madrid «ha fomentat la interacció social»

El conseller reitera que defensaran no endurir les restriccions i seguir amb les actuals

Actualitzada 24/03/2021 a les 15:56

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha rebutjat aquest dimecres que Catalunya hagi d'avançar el toc de queda. Segons ha afirmat en roda de premsa, la situació epidemiològica està «funcionant bé» perquè s'han pres mesures restrictives. Per això, no pot estar d'acord que pel fet que Madrid «ha considerat legítimament fomentar la interacció social» o que pugui venir gent d'altres localitats altres comunitats hagin d'adoptar mesures més restrictives. «El que no seria coherent, ni lògic, ni just és que Catalunya, el País Valencià o Euskadi hagin de complir ara mesures més restrictives que ja han complert perquè altres no les han complert abans», ha dit citant tres comunitats com a exemple.