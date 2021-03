Salut habilita una web on demanar hora per vacunar-se per les persones de 60 a 65 anys

Al mateix temps s'ha représ la vacunació amb AstraZeneca per aquesta franja d'edat

Actualitzada 24/03/2021 a les 17:31

La població catalana d'entre 60 i 65 anys que es vulguin vacunar contra la covid-19 poden demanar hora a través d'una pàgina web habilitada per la Conselleria de Salut de la Generalitat.Des de vacunacovidsalut.cat , es pot formalitzar la cita per la vacunació sense que sigui necessari haver contactat per telèfon i sense necessitat, tampoc, que des del departament s'hagi estat avisat, ni amb una trucada ni per SMS.A banda, Salut ha citat per les pròximes setmanes al voltant de 245.000 persones dins aquesta franja d'edat, de 60 a 65 anys, dins la campanya de represa de la vacunació amb AstraZeneca.