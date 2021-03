La gran favorita als Oscar 2021 'Nomadland' arriba als cinemes

'Nomadland'

'Godzilla vs Kong'

'Monster hunter'

'Un efecto óptico'

'Olvido y león' (secuela de León y Olvido)

'Traidores'

'Tom i Jerry'

'Nació' (gallega, VOSC)

'El campamento de mi vida'

Doble estrena a Filmin

Protagonitzada per Frances McDormand, 'Nomadland', de Chloé Zhao, tracta sobre una dona que després de perdre-ho tot durant la recessió s'embarca en un viatge cap l'Oest americà vivint com una nòmada en una caravana. La protagonista viatja amb la seva camino per explorar com es viu com una nòmada moderna, fora de la convencionalitat establerta. La cinta, que s'estrenarà la setmana que ve a Disney+ i Star, arriba als cinemes després d'haver guanyat els Globus d'Or a la millor pel·lícula i direcció i estar nominada a sis premis Oscar.Adam Wingard dirigeix el blockbuster 'Godzilla vs Kong'. Monarch (Kyle Chandler) du a terme una missió d'alt risc i viatja cap a territoris inexplorats per a descobrir els orígens dels dos titans, Godzilla i King Kong, que semblen tenir les hores comptades a la Terra. Aquest no és el primer enfrontament entre aquests dos icònics personatges. El director japonès Ishirô Honda ja va enfrontar-los en una pel·lícula de l'ay 62.Arriba a la gran pantalla 'Monster hunter', un film d'aventures i acció dirigida per Paul W.S. Anderson, director de la saga de 'Resident evil', i protagonitzada per Milla Jovovich. La història se situa en un món diferent al nostre on hi conviuen monstres perillosos i poderosos que governen els seus dominis. La tinent Artemis i els seus soldats seran enviats en aquest món i hauran de defensar-se per sobreviure.Juan Cavestany estrena la comèdia 'Un efecto óptico', protagonitzada per Carmen Machi, Pepón Nieto, Luis Bermejo i Lucía Juárez. L'Alfredo i la Teresa són un matrimoni de Burgos que viatja a Nova York amb la intenció de «desconnectar», però quan aterren amb l'avió comencen a veure que no es troben a la ciutat que els hi havia venut des de l'agència de viatges.L'any 2004, Guillem Jiménez es va convertir en el primer actor amb Síndrome de Down que va protagonitzar una pel·lícula espanyola, 'León y Olvido' de Xavier Bermúdez. S'estrena aquest divendres la continuació del film que ha coincidit amb la desaparició de Guillem Jiménez, qui va morir la darrera setmana de febrer del 2021. La cinta mostra la fraternal relació entre una dona jove i el seu germà bessó, un home amb síndrome de Down.L'actor i director Jon Viar explica a 'Traidores' la història del seu pare, Iñaki Viar, un antic membre d'ETA i narra com va descobrir que el seu pare en formava part. El documental narra com Viar va ser detingut el 1969 i alliberat el 1977 gràcies a la Llei d'Amnistia i s'endinsa a les arrels socials i familiars de la banda amb imatges de l'arxiu familiar.Tom i Jerry, el gat i el ratolí més populars de la història de l'animació, es tornen a trobar. Però, aquesta vegada, en una ubicació diferent. Jerry s'ha instal·lat al millor hotel de Nova York, que està preparant «el casament del segle». L'arribada del ratolí provoca alguns inconvenients, que poden arruïnar aquest gran esdeveniment. Per això, Kayla, la planificadora de la gala, decideix contractar Tom, per atrapar Jerry. D'aquesta manera, comença una batalla sense límits entre el gat i el ratolí, que podria destruir la carrera de Kayla, el casament i, fins i tot, l'hotel. La pel·lícula s'estrena també en versió doblada al català.A través de les enèrgiques i carismàtiques dones d'una fàbrica de ceràmica a Galícia, Margarita Ledo construeix un relat d'una lluita inconclusa. El film gallec s'estrena també en versió original subtitulada en català.Netflix estrena aquesta setmana 'El campamento de mi vida' és un musical on Will Hawkins ha de prendre una decisió crucial: ingressar en un reformatori o assistir a un campament d'estiu cristià. Amb l'ajuda de la seva música, nous amics i la noia de qui s'enamora, en Will descobreix que la generositat, el perdó i la fe poden trobar-se al lloc menys esperat.La plataforma també presenta la primera temporada de 'Los Irregulares', una sèrie, ambientada al Londres victorià que narra les aventures d'una banda d'adolescents manipulada pel doctor Watson i el seu soci, Sherlock Holmes. Els joves hauran de resoldre crims que cada vegada es tornen més sobrenaturals. Amb tot, la banda haurà d'unir forces per salvar no tan sols la ciutat de Londres, sinó el mon sencer.A HBO, arriba 'Silent Legacy', un documental que narra la història d'una noia adolescent que ha d'assumir les tasques de la seva mare, la Tanya, quan aquesta es posa malalta. L'adolescent haurà d'ocupar el lloc de la seva mare també a la feina on treballa, una escola d'infants sords i per la jove de vint anys, sense experiència significativa, tot plegat serà una gran prova vital. 'Silent legacy' és una història sobre el poder de la família i el creixement personal en situacions adverses.Al seu torn, Amazon Prime Vídeo estrena una producció original basada en la novel·la de María Dueñas 'La Templanza'. La sèrie de deu episodis i ambientada a finals del segle XIX narra la història de Soledad Montalvo (Leonor Watling) i Mauro Larrea (Rafael Novoa), qui protagonitzen un relat sobre la superació de l'adversitat. La producció recrea escenaris de diferents països, com Mèxic, Cuba o Anglaterra.Filmin estrena dues pel·lícules que formen part del projecte 'Enemigos', un experiment audiovisual de la televisió pública alemanya sobre una novel·la de Ferdinand von Schirach. Les dues pel·lícules relaten el segrest d'una jove des de dos punts de vista: el de l'inspector de policia que la rescata i el de l'advocat defensor del segrestador. Les dues pel·lícules són molt semblants, a vegades fins i tot idèntiques, però amb les petites variacions hi ha l'objectiu de la televisió d'Alemanya, que és posar de manifest la noció de la realitat que pot tenir cadascú i fer reflexionar sobre la formació de l'opinió pública.'A banda de 'Enemigos', Filmin també estrena tres temporades d'una de les comèdies més reconegudes de la televisió britànica. Inspirada en anècdotes reals, 'This country' és un fals documental que mostra la vida aïllada de dos cosins de vint anys, Kerry i Lee, en un petit poble de l'Anglaterra rural. Amb més de 52 milions de visualitzacions al servei a la carta de la televisió britànica BBC, la sèrie és una de les més vistes de la cadena en els últims anys. A més, també va triomfar als premis BAFTA amb premis a millor guió i millor actriu.Finalment, la plataforma Movistar + estrena aquest divendres 'Libertad', una aposta en doble format: una pel·lícula al cinema i també una sèrie a Movistar+. La producció, ambientada a l'Espanya del segle XIX, narra la història de Lucía la Llanera i el seu fill, Juan, que va néixer a la presó. Mare i fill intentaran viure la llibertat que tants anys els ha estat negada mentre els persegueixen un grup de bandolers. La pel·lícula/sèrie està protagonitzada per Bebe i compta en el repartiment amb els catalans Isak Férriz i Roger Casamajor.