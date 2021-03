La Generalitat finançarà amb més de 7 milions investigacions sobre la covid

Actualitzada 24/03/2021 a les 11:44

La Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat (SUR) finançarà amb 7.149.550 euros un total de 32 projectes de recerca de diversos àmbits científics que estudiaran els efectes de la pandèmia de covid-19.Les ajudes formen part de la convocatòria «Replegar-se per créixer: l'impacte de les pandèmies en un món sense fronteres visibles» del programa Pandèmia 2020 que la Generalitat va posar en marxa a la tardor passat per analitzar l'impacte de la covid-19 i el concepte pandèmia en general en la societat catalana i buscar línies d'actuació.La convocatòria Pandèmia 2020 ha registrat un total de 185 sol·licituds que han involucrat a 3.162 investigadors, dels quals 2.787 són doctors, ha informat la SUR.Les sol·licituds també han implicat 652 grups de recerca consolidats d'universitats i centres de recerca catalans, que representen el 37% del total de 1.741 existents.Els 32 projectes seleccionats hauran de desenvolupar-se en un termini màxim de 18 mesos i es distribueixen en 5 grans àmbits científics, que són: Salut i benestar (15 projectes, el 47%); economia reactiva i del coneixement (6 projectes, 19%); societats inclusives, innovadores i reflexives (5 projectes, 16%); sostenibilitat i urbanisme (4 projectes, 13%) i transformació digital i industrial (2 projectes, 6%).El conseller d'Empresa, Ramon Tremosa, ha destacat que la convocatòria ofereix ajudes a projectes que van més enllà dels aspectes sanitaris i de gestió pública de les pandèmies, ja que també «afavorim la recerca pública en el camp social, educatiu, històric o cultural, aproximacions necessàries al fenomen de les pandèmies».Així, s'estudiaran mecanismes d'anticipació i de resposta ràpida del sistema de salut, la preparació de la societats per a donar resposta a la pandèmia, els efectes secundaris de la crisi sanitària, el desenvolupament i aplicacions de les tecnologies, i projectes, preparació i proveïment del sistema.Uns altres dels temes proposats versen sobre energia i recursos; projectes, model econòmic, economia circular, mobilitat sostenible i ciutats intel·ligents, i mercat laboral.La resta de recerques finançades tracten sobre benestar i salut mental, aspectes de governança, prevenció, detecció i seguiment de pandèmies en aigües fecals, preparació tecnològica del sistema de salut, agricultura i producció de proximitat, digitalització de la societat, producció local i global en tots els sectors, entre altres temàtiques.