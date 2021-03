El Procicat autoritzarà els autocars privats a fer viatges amb diferents grups bombolla, segons la patronal

La decisió arriba també que el cap de setmana passat els Mossos d'Esquadra fes recular un autobús amb 59 persones que es dirigia a Port del Compte. Sobre aquest incident, la presidenta de l'Associació d'Empreses d'Autocars i Minibusos (ACEA), Carolina Sánchez, va lamentar que es criminalitzés el sector i va reivindicar els autocars com a mitjans de transport segur, a més de reclamar un «aclariment urgent» sobre les restriccions ja que en la resolució de la Generalitat del passat 12 de març tampoc es prohibia explícitament aquests tipus de desplaçaments.En aquest sentit, la patronal insisteix aquest dimecres que aplica els protocols de desinfecció, ha invertit en maquinària específica de desinfecció, ha instal·lat dispensadors de gel, pren la temperatura als viatgers, renova l'aire cada tres minuts i disposa de la traçabilitat ja que agafa el nom de tots els viatgers i pot identificar ràpidament els contactes més propers en cas d'un positiu.Aquesta setmana, l'Associació d'Empreses d'Autocars i Minibusos (ACEA) va adreçar una carta al secretari de Salut Pública de Catalunya, Josep Maria Argimon, perquè se'ls permetés treballar, com sí ho poden fer els empreses que operen línies regulars o les companyies de ferrocarril, ja que són mitjans de transport on també es barregen diferents grups bombolla. «No hem vist cap tren que se li hagi obligat a donar la volta al seu punt d'origen per portar com a passatgers diferents grups bombolla», exposava Sánchez en la carta adreçada als responsables de Salut.L'autorització de la Generalitat ha fet que la patronal encari els propers dies de Setmana Santa amb més optimisme que fa uns dies i creu que tot i partint d'una «situació econòmica molt fràgil» el sector ho ve com la «possible recuperació de l'activitat». L'ACEA recorda que el del transport privat de viatgers s'ha vist molt afectat per la pandèmia davant l'absència de turisme, algunes competicions esportives o trasllats per empreses.