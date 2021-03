Arriba a l'ONU «la repressió i extorsió econòmica» contra l'independentisme

L'escrit presentat als relators de l'ONU també apunta a casos de vulneració del dret al judici just, la duplicitat de sancions, d'atac a grups minoritaris o de manca d'igualtat davant la llei per motiu d'opinió política. «Es denuncia l'assetjament judicial per raons polítiques», afirma Amnistia i Llibertat, que apunta que la intenció de l'informe és «alertar que la repressió encara continua» i «forçar una acció per part dels relators de les Nacions Unides».En concret, es demana als relators que facin un pronunciament conjunt «perquè s'aturin els actes d'intimidació, assetjament judicial i econòmic» i que enviïn «cartes urgents al govern espanyol» per exigir la fi d'aquesta situació. En aquest sentit, Amnistia i Llibertat també convida als relators de l'ONU a fer una visita al país per «investigar l'assetjament judicial a gran escala».