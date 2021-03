Salut preveu administrar la vacuna d'AstraZeneca a 240.000 persones d'entre 60 i 65 anys

També s'administrarà a les 36.000 persones que ja estaven previstes i que es van quedar sense la vacuna quan es va suspendre temporalment

Actualitzada 23/03/2021 a les 18:27

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha explicat aquest dimarts, el dia abans que es reprengui la inoculació d'AstraZeneca, que preveuen administrar-la a unes 240.000 persones d'entre 60 i 65 anys, una vegada el Ministeri de Sanitat ha ampliat el rang d'edat.En una roda de premsa de presentació de l'estratègia de vacunació massiva de la Generalitat quan arribin les dosis necessàries, Argimon ha lamentat que l'Estat hagi posat «pals a les rodes» mantenint fins ahir dilluns el límit dels 55 anys per AstraZeneca.Una vegada el Ministeri de Sanitat ha ampliat el rang fins als 65 anys, Argimon ha explicat que està previst inocular AstraZeneca a 240.000 persones d'entre 60 i 65 anys, alguns d'ells treballadors essencials i altres considerats de risc.També s'administrarà AstraZeneca a les 36.000 persones que ja estaven previstes i que es van quedar sense la vacuna quan es va suspendre temporalment, per les sospites d'episodis de trombosi.Una vegada es reprengui la vacunació amb AstraZeneca aquest dimecres, el termini per a completar aquesta franja d'edat dependrà dels lliuraments de la farmacèutica.Argimon ha detallat que aquesta setmana havien d'arribar 60.000 dosi d'AstraZeneca a Catalunya, però finalment només n'hi haurà la meitat.El Departament de Salut espera que el ritme de lliuraments d'AstraZeneca i de les altres dues vacunes aprovades, Pfizer i Moderna, vagi a l'alça en les pròximes setmanes.Els compromisos de lliurament, ha explicat Argimon, són de 120.000 dosi en total per a la setmana del 29 de març i de 195.000 per a la del 5 d'abril, a l'espera que durant el mes vinent s'incorpori a més la de Janssen, que té l'avantatge de ser monodosis.