El TC manté vigents les ordres nacionals de detenció de Puigdemont i Comín

Actualitzada 23/03/2021 a les 14:31

El Tribunal Constitucional ha acordat per unanimitat rebutjar el recurs de súplica interposat per Carles Puigdemont i Toni Comín contra la resolució del 9 de setembre que denegava la suspensió de les ordres nacionals de detenció emeses pel Tribunal Suprem. Per tant, el TC manté vigents aquestes ordres en una nova interlocutòria, amb Cándido Conde-Pumpido com a ponent. «Si aquest tribunal aixequés les ordres estaria negant, de fet, la seva necessitat i legitimitat, així com la concurrència dels pressupostos jurídics que han portat a la jurisdicció ordinària a la seva adopció i manteniment», diu. A més, el TC també rebutja la petició de plantejar una qüestió prejudicial davant del Tribunal de Justícia de la UE.