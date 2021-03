El Govern preveu 500.000 inoculacions setmanals en la campanya de vacunació massiva

A Tarragona, encara falta per determinar un espai per aquesta vacunació massiva

El Govern català ha assegurat que està «preparat» per a iniciar la vacunació massiva de tota la població i arribar a un ritme de 500.000 inoculacions setmanals, una vegada tinguin les dosis necessàries, motiu pel qual habilitarà 500 punts d'administració, entre ells sis grans espais.«Catalunya està preparada per a vacunar a tota la població», ha assegurat la consellera de Salut, Alba Vergés, que ha presentat aquest dimarts, juntament amb el vicepresident del Govern en funcions, Pere Aragonès, l'estratègia per a la vacunació massiva, que ha admès que depèn del nombre de vacunes, encara incert, que puguin arribar en les pròximes setmanes.Segons ha explicat Vergés, els 500 punts de vacunació, gestionats per l'atenció primària, s'aniran obrint de forma escalada en funció del volum de vacunes que arribi a Catalunya.Entre aquests nous punts de vacunació destaquen sis grans espais que s'obriran quan els lliuraments siguin d'unes 200.000 dosis setmanals.Seran la Fira de Barcelona -a Plaça Espanya, amb capacitat de més de 20.000 vacunes diàries-, Fira de Cornellà, el Pavelló 11 de Setembre de Lleida, el Palau Firal de Girona, el Pavelló de Sabadell i un espai per a concretar a Tarragona, mentre que s'està treballant amb el FC Barcelona per habilitar el Camp Nou si arribessin dosi de manera massiva.Pel que fa al volum de vacunes no sigui «enorme», ha indicat Vergés, el Departament de Salut tindrà 46 punts de vacunació intermedis, a més dels CAP i mòduls annexos que ja estan operant, fins a sumar en total uns 500 punts.L'estratègia de la Generalitat també compta amb una bossa de 10.000 professionals que s'han captat per a inocular vacunes.