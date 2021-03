Actualitzada 23/03/2021 a les 14:35

El Govern ha ampliat en un milió d'euros els ajuts destinats als locals de restauració dels centres comercials, que segueixen tancats per les restriccions de la pandèmia. El Departament d'Empresa va tancar el 17 de març una línia d'ajuts de 10 milions per a locals afectats per les mesures del Procicat, i que incloïen el pagament de 7.000 euros per als establiments de restauració de dins de centres comercials. Amb la transferència d'aquest milió d'euros addicional el Govern cobrirà «la totalitat de les sol·licituds de bars, restaurants i cafeteries» que es van acollir a aquesta línia. El Govern preveu iniciar els pagaments en les properes setmanes.