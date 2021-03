Detenen 37 membres d'una organització dedicada a la introducció de bitllets falsos de 50 euros

Les investigacions van començar l'octubre del 2019, quan els agents van detectar diversos bitllets de 50 euros falsos en diferents localitats de Granada. Posteriorment, en van detectar més arreu d'Andalusia. Les investigacions van revelar que un dels investigats s'havia desplaçat des de la localitat de Santa Pola fins a Sevilla per vendre més de 170 peces. Dies més tard, van començar a aparèixer aquests bitllets falsos en el circuit financer introduïts pel sistema del degoteig.Després d'un any d'investigació conjunta, es va portar a terme l'explotació de l'operació i es van intervenir 402 bitllets de 50 euros falsos (201.000 euros) en 16 registres. La investigació va resultar molt difícil com a conseqüència de les mesures de seguretat preses pels investigats. També es van intervenir anabolitzants de diferents tipus, 12.000 euros en bitcoins, 32.000 en diner legítim, dues armes simulades i diverses armes prohibides.Les províncies on més bitllets es van intervenir van ser Almeria, Barcelona, Granada, Sevilla i València. A Barcelona, es van identificar diverses persones de nacionalitat romanesa quan volien introduir els bitllets falsos a caixers automàtics a través de mules, és a dir, persones que obren els comptes a canvi d'una recompensa econòmica. Hi ha diverses entitats bancàries de l'Estat espanyol afectades per aquest motiu.