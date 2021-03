Sindicats de mossos denuncien que el preacord ERC-CUP que suspèn l'ús de projectils de foam els «aboca al cos a cos»

«És la primera vegada que per donar llum verda a una investidura el cos dels Mossos d'Esquadra entra en el joc polític com a moneda de canvi», ha lamentat Viudes. Afirma que tenen «ganes» que hi hagi un nou executiu per poder tractar amb el Departament d'Interior directament la situació de l'ordre públic. «Necessitem garantir amb mitjans tècnics i seguretat jurídica, més enllà de consideracions o ingerències jurídiques, qualsevol actuació», ha afegit.«Necessitem poder garantir aquesta distància per preservar la seguretat dels nostres companys i de la gent que es manifesta», ha explicat. En aquest sentit, ha alertat que «anar al cos a cos té conseqüències molt més lesives que no mantenir la distància». Viudes reclama que el debat es faci «de manera serena i més enllà d'ingerències polítiques» perquè considera que «qualsevol debat sobre model policial o de l'ordre públic s'ha de fer amb el govern format i sense presses».En el mateix sentit s'ha expressat el portaveu del sindicat SPC, David Miquel. «Si ens treuen les eines serem la primera policia europea sense cap mena d'eina per mantenir la distància, ens estan abocant al cos a cos i si això passa hi haurà més ferits tant dels meus companys com dels violents i algú haurà d'entomar aquesta responsabilitat», ha advertit.En cas que això es produeixi, Miquel ja anuncia que emprendran les accions jurídiques que considerin oportunes perquè està convençut que «aquesta decisió motivarà un augment de les lesions en el cos a cos». Aquest sindicat també ha explicat que està treballant per conèixer de quina manera poden «deixar sense efecte una resolució parlamentària» per saber si cal fer-ne una altra que l'anul·li o la modifiqui.Per la seva banda, el sindicat SME ha lamentat en un comunicat que la decisió és «un greu error polític que decidiran desconeixedors de l'ordre públic» i es pregunta «quines seran les alteratives». Cervelló ha afegit que els agents es quedarien només amb l'ús de la defensa i ha advertit de la dificultat que tindran per defensar-se si finalment es duu a la pràctica.«Seria un cop més a l'ordre públic», ha afegit Cervelló, que defensa que actualment els projectils de foam «només s'estan fent servir amb violents». En el moment en què es limitaran les «eines» als agents, s'ha preguntat si als manifestants violents també se'ls demanarà que deixin d'utilitzar la violència i els llançaments.Introduir canvis en la gestió de l'ordre públic és un dels preacords a què han arribat republicans i cupaires per poder arribar a un pacte independentista de legislatura abans de divendres. Les dues organitzacions independentistes consideren «imprescindible» un canvi en les actuacions policials en l'ordre públic i acorden poder implementar una comissió parlamentària d'estudi sobre el model d'ordre públic a Catalunya.