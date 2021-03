Seat calcula que es necessitaran uns 360.000 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a Espanya el 2030

Nova línia d'ajuts de 2,5 MEUR per a pimes

Un altre dels ponents de la jornada ha estat el coordinador d'Indústria 4.0 d'ACCIÓ, Carles Miranda, que ha avançat que el Departament d'Empresa i Coneixement llançarà a partir de demà dimarts una nova convocatòria de cupons per millorar la competitivitat de les pimes amb un pressupost de 2,5 MEUR, a l'espera de l'arribada dels fons europeus. Es tracta de cupons per contractar serveis d'assessorament en temes com la innovació, la internacionalització, el finançament o l'economia circular. Està previst que l'ordre de bases dels cupons a la competitivitat empresarial 2021 es publiquin a partir del dimarts 23 de març i la convocatòria per sol·licitar l'ajut sigui a partir del 6 d'abril.Finalment, la directora general d'Indústria, Matilde Villarroya, ha volgut deixar clar que la indústria de la mobilitat elèctrica generarà oportunitats i crearà més llocs de treball que no pas destruirà a Catalunya. Villarroya ha xifrat en 3.700 els nous llocs de treball en automoció de la indústria 4.0, però també ha avisat que l'electrificació de vehicles amenaça 235 empreses catalanes del sector de l'automoció si no «es posen les piles». Segons la directora general d'Indústria, són 24 companyies amb prop de 6.000 treballadors les que tenen «molt alt risc» de desaparició de la cadena, bàsicament les relacionades amb els motors de combustió.